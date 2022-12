STORY: Endlich feiern mit den Weltmeistern! Seit dem Sieg der argentinischen Nationalelf bei der Fifa-WM in Katar hatten Fans ihre Fußballhelden daheim in Argentinien sehnsüchtig erwartet. Am Dienstag dann zogen die Männer um Star Lionel Messi durch die Straßen von Buenos Aires. Gefeiert von Hunderttausenden Unterstützern. Messi machte auf seinem Instagram-Kanal deutlich, dass er den Pokal nicht mehr missen möchte. Er hatte seine Mannschaft als Kapitän mit seinen Toren gegen Frankreich zum Sieg geführt. Für die Fans gab es am Dienstag schon vor der Ankunft der Stars kein Halten mehr. "Das ist unglaublich, wirklich erstaunlich. Schauen Sie sich das alles an, schauen Sie sich alles an, was in hellblau und weiß gestrichen ist. Entlang der Straßen, der Autobahnen, alle Menschen feiern Argentinien. Es ist wirklich beeindruckend, es ist einzigartig, was für eine Art zu weinen. Ich habe heute Morgen geweint, gestern, vorgestern, ich kann nicht mehr weinen, es ist unglaublich." "Es ist verrückt, es ist unglaublich, das Beste, was einem im Leben passieren kann. Es ist eine riesige Freude, all diese glücklichen Menschen zu sehen, alle zusammen, einer mit dem anderen, die sich an den Händen halten, sich umarmen und küssen. Wir alle sind heute und waren während der gesamten Weltmeisterschaft eins, weil diese Jungs so gekämpft haben. Immer von Grund auf, mit einem starken Willen, mit ganzem Herzen haben sie das Land vereint, um diesen wunderbaren Moment zu genießen." Für Argentinien, das sich in einer schweren Wirtschaftskrise mit einer hohen Inflation befindet, ist es der dritte Weltmeistertitel nach 1978 und 1986.

Mehr