Hunderte Demonstranten gingen am Mittwoch in London auf die Straße, um gegen die vom britischen Premierminister Boris Johnson verordnete Zwangspause für das Parlament zu protestieren. "Verteidigt die Demokratie", war auf Schildern zu lesen, die die Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in die Luft hielten. Eine Online-Petition gegen die umstrittene Maßnahme wurde nach Medienberichten in kurzer Zeit von mehr als einer Million Menschen unterzeichnet. Johnson hatte dem Parlament in London zwei Monate vor dem geplanten Brexit eine längere Pause als ursprünglich geplant verordnet. Die Entscheidung gibt den Abgeordneten deutlich weniger Zeit, um einen ungeregelten Brexit noch zu verhindern. Johnson hatte mit einem No-Deal-Brexit gedroht, sollte sich die EU nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Auch der frühere Schatzkanzler und Parteikollege von Johnson, Philipp Hammond, lehnt die Pläne des Premierministers ab: "Das ist hochgradig undemokratisch. Wenn es eine nationale Krise gibt, muss das Parlament handlungsfähig sein und die Regierung zur Verantwortung ziehen können. Um unsere Wähler und unsere Verfassung zu repräsentieren. Es ist höchst undemokratisch, das Parlament zu schließen und es daran zu hindern, seine Arbeit zu machen, wenn wir in einer solchen nationalen Krise wie jetzt stecken." Königin Elisabeth II hatte dem Antrag Johnsons zugestimmt, die traditionelle Parlamentspause bis zum 14. Oktober zu verlängern. Die Sitzungspause soll frühestens am 9. und spätestens am 12. September beginnen. Die Oppositionsparteien hatten erst am Dienstag ein gemeinsames Vorgehen vereinbart, um einen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Dazu könnten neuen Gesetze oder ein Misstrauensvotum genutzt werden.