Tore auf für den Neustart im Europapark Rust nach dem monatelangen coronabedingten Lockdown. - Auch wenn in einer Testphase erstmal nur 3.000 Gäste eingelassen werden. Denn das Hygienekonzept muss erprobt werden. Der Inhaber des Europaparks, Roland Mack, zeigte sich am Freitag vor Ort extrem erleichtert darüber, dass es endlich wieder weitergeht. "Ich glaube, jeder Tag, an dem ein Wirtschaftsunternehmen arbeiten darf, ist ein wichtiger Tag. Das war überhaupt in der Pandemie für mich das psychisch größte Problem, dass wir das nicht tun können, Unternehmer zu sein, nämlich etwas zu unternehmen und nicht etwas zu unterlassen, hat mich extrem belastet. Insofern ist es ein schöner Tag, wenngleich noch ein bisschen Sonne in Südbaden auftauchen könnte. Aber morgen ist sie da." Doch egal, ob mit oder ohne Sonne. Die ersten Gäste sind auf jeden Fall bereits jetzt dankbar für die nun wieder mögliche Freizeit-Option: MARION MENZEL "Ich hatte das gute Glück, noch Karten zu kriegen für heute und einfach auch, um uns und den Kindern mal wieder ein bisschen Normalität geben zu können. Weil jetzt einfach monatelang alles so war. Wir waren jetzt monatelang nur zu Hause bei schlechtem Wetter. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es auf jeden Fall direkt an Tag eins." MARCUS SORG "Es ist echt noch ungewohnt, aber ist schön. Also es geht wieder in die richtige Richtung. Genau und freut sich drauf, dass einfach alles wieder etwas vorangeht." SARAH KERN "Warum? Das war ganz spontan. Wir haben beide heute frei und ja, sie hat Urlaub, und dann wollten wir mal was erleben." Auch für den Europapark gilt der vertraute Dreiklang "geimpft, genesen oder getestet". Nur so kommt man derzeit auf die Anlage. Und schrittweise soll die Zahl der Gäste auf 10.000 angehoben werden. So viele sind im Hygienekonzept, das von der Landesregierung Baden-Württemberg abgesegnet wurde, zugelassen. Zum Vergleich: In normalen Zeiten halten sich bis zu 50.000 Gäste im Europapark auf. Im coronafreien Jahr 2019 kamen insgesamt 5,7 Millionen Besucher. Und dass diese Zahl bald wieder erreicht wird, darauf hoffen natürlich die Betreiber.

