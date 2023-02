STORY: Hier sehen wir das Ende einer Legende. Am Dienstag hat in Everett im US-Bundesstaat Washington, nördlich von Seattle, die letzte Boeing 747 das Werk verlassen. Die „Königin der Lüfte“, die auch als Jumbo-Jet bekannt war, wurde seit Ende der 60er Jahre produziert. Offiziellen Angaben zufolge haben seitdem 1574 Maschinen die Werkhallen verlassen. Damit endet also nun eine Ära. Denn die Boeing 747, ein Großraumjet mit vier Triebwerken, galt für mehr als fünf Jahrzehnte als Inbegriff für Fortschritt und grenzenlose Freiheit. Zuletzt wurde der Maschinentyp jedoch vor allem als Transportflugzeug eingesetzt. Der Konzern erwog schon lange, den Flugzeug-Klassiker mangels Nachfrage einzustampfen. Allgemein ziehen die Airlines inzwischen kleinere und sparsamere Maschinen vor. Ganz vorbei ist die Zeit der Jumbos allerdings noch nicht: Denn einige Fluggesellschaften werden die 747 noch weitere Jahre in der Flotte halten, darunter unter anderem auch die Lufthansa.

