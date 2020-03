"See you later, Alligator!", heißt es in einem "Rock and Roll"-Klassiker. Dieser Alligator wurde nun endlich befreit: 25 Jahre hatte das Tier in einem Keller verbringen müssen, hier, in einem privaten Haus, in Groveport, im US-Bundesstaat Ohio. Polizisten brachten das Tier zunächst zum Tierarzt. Anlass für die Entdeckung war ein medizinischer Notfall. Der Hauseigentümer hatte laut Behörden keine Erlaubnis, exotische Tiere zu halten. Am Ende des Tages soll der Alligator in ein Schutzgebiet für Tiere dieser Art in South Carolina gebracht werden. Das dürfte für einen Amerikanischen Alligator weit passender sein als ein Keller in Ohio.