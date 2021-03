Endlich wieder ins Theater! Davon träumen viele Kultur-Fans in Zeiten von Corona bereits seit Längerem. Um das möglich zu machen, wurde am Berliner Ensemble am Freitag ein ganz besonderes Projekt realisiert: Wer negativ getestet wurde und sich registriert hatte, durfte rein - mit Abstand und allen Hygieneregeln natürlich. Zur Freude nicht nur der Besucher, sondern auch des Intendanten Oliver Reese: "Also, natürlich ist die Vorfreude, dass wir an zwei Abenden mal wieder plötzlich Theaterspielen dürfen, riesig. Wir haben diesen Piloten ja mit vorbereitet und waren dafür, dass wir ein Zeichen setzen können, dass Kultur unter bestimmten Bedingungen wieder an den Start gehen kann. Auch beim Ensemble, die Schauspieler natürlich riesen Lust zu spielen und heute Abend einen ausverkauften Saal, halbvoll natürlich nur, auf Abstand zu begegnen. Aber natürlich ist auch ein weinendes Auge mit dabei, weil wir ja gleichzeitig noch keine Perspektive haben, wann wir denn dauerhaft wieder mit dem Spielbetrieb beginnen können. Im April, im Mai, im Juni. Niemand weiß es." Reese hat auch die Aufführung "Panikherz" von Benjamin Stuckrad-Barre inszeniert. In dem autobiografischen Werk geht es unter anderem um die Abstürze des Autors durch Drogen und seine Verehrung von Udo Lindenberg. Doch es geht auch um Hoffnung und Trost. Und davon kann man in Zeiten von Corona vermutlich nicht genug bekommen.

Mehr