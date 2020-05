Endlich wieder pumpen! Was den einen der Friseurtermin oder die Kita-Öffnung, ist den anderen der Besuch im Fitness-Center: Sehnlich hatten diese Enthusiasten in Köln der Wiedereröffnung ihres Studios entgegengefiebert. So sehnlich, dass sie sich pünktlich um Mitternacht zu einer Trainingseinheit einfanden. Ab Montag dürfen Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen - unter Auflagen. Duschen bleiben geschlossen, zwischen den genutzten Geräten muss genügend Abstand sein. Und eigentlich gibt es auch eine Maskenpflicht. Nicht gerade beliebt an einem Ort, an dem es vor allem auch um die Puste geht. So viel sei versichert: Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Einhaltung der Auflagen. O-TON MARCO BLEIET "Hammer Gefühl, einfach mal wieder Gas zu geben, nach 8 Wochen. Das ist einfach nur das Beste." O-TON HASSIB-CAN PEKTAS "Ist cool und es macht auch Spaß, aber ich habe auch große Bedenken." O-TON HANNA KOHR "Total toll, ich hab mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, und ich finde es supertoll wieder hier zu sein." Man sei froh, nach Wochen der Pause wieder öffnen dürfen, so der Betreiber. Rund 1000 Mitarbeiter könnten allein in dieser Kette aus der Kurzarbeit zurückkommen.