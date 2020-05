Aus infektionsbiologischer Sicht hat das Biertrinken im Freien bekanntermaßen eine Reihe von Vorteilen. Nur allein machte es bisher einfach nicht recht Spaß, auch nach mehreren Wochen Lockdown nicht. In den meisten Bundesländern dürfen nun - nach und nach - auch Kneipen wieder öffnen, wie hier die Wache in Nordrhein Westfalen. Nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Dazu müssen Gastwirte und Gäste eine Reihe von Auflagen beachten. Die üblichen Abstands- und Hygieneregeln gelten selbstverständlich auch an Theke und Biertisch. Darüber hinaus müssen Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen, um eine spätere Kontaktverfolgung im Fall von positiv getesteten Gästen zu erleichtern. Nähe oder Handkontakt provozierende Objekte wie Kicker oder Flipper hat Inhaber Tobi Epping gleich ganz verbannt. Dass es unter diesen Bedingungen erst mal nicht mehr kuschelig voll in ihrer Stammkneipe werden darf, ist für die meisten Gäste sekundär. O-TON HENNING SCHMIDT "Ich freue mich erstens Mal, dass die Kneipe überhaupt wieder aufmachen dürfen. Die hat es ja auch während der Krise extrem schwer getroffen." O-TON JANNICK DRESER "Also wir sind eh öfters hier, dass unsere Stammkneipe. Das hat uns schon gefehlt, dass sie jetzt zu hatte. Aber die zwei hatten eh schon Corona, denen kann nichts mehr passieren. Und deshalb ist das nicht so schlimm." O-TON NILS HARDEGEN "Wenn wir uns alle an die Spielregeln halten, glaube ich, und alle an einem Strang ziehen, dann kriegen wir das schon gerockt." In den nächste Tagen wollen bei den Lockerungen in der Gastronomie weitere Bundesländer nachziehen.