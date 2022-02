Freudentränen am Flughafen von Sydney. Nach fast zwei Jahren pandemiebedingter Schließung sind Australiens Grenzen wieder vollständig für internationale Reisende geöffnet. Voraussetzung: alle müssen doppelt gegen das Coronavirus geimpft sein. Cindy Moss aus Kentucky konnte am Montagmorgen endlich wieder ihre Tochter in die Arme schließen. "Ich habe sie so lange nicht gesehen und es war so eine große Sache, hierher zu kommen, deswegen bin ich so aufgeregt." Auch Lauren Potter aus Phoenix war klar: sobald die Grenze wieder auf ist, fliege ich nach Australien! Immerhin heiratet am 4. März dort ihr Bruder. "Ich freue mich wirklich, meine ganze Familie wieder zusammen zu haben, es ist sehr emotional. Ich habe meinen Vater seit vier Jahren nicht mehr gesehen, es war toll, ihn zu umarmen, und all die Willkommensgeschenke hier. Ich habe das Gefühl, zu Hause zu sein." Mehr als 50 internationale Flüge werden im Lauf des Tages in Australien erwartet. Das Land hatte im Mai 2020 seine Grenzen geschlossen, um die Ausbreitung der Corona-Infektionen einzudämmen. Einige gestaffelte Öffnungsschritte hatte es bereits Ende letzten Jahres gegeben. Vollständig geimpfte Facharbeiter, Studenten und Inhaber von Geschäftsvisa durften einreisen.

