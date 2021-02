Diejenigen, die schon verzweifelt auf einen Termin beim Friseur warten, werden diese Bilder voller Neid sehen. Denn in Österreichs Hauptstadt Wien haben die Friseursalons am Montag wieder geöffnet. Und das, obwohl auch in Österreich die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei sind. Trotz des wochenlangen Lockdowns sind die Infektionszahlen immer noch hoch. Wer in Wien frisiert werden will, muss einen negativen Coronavirus-Test vorweisen. Das nehme Sie gerne in Kauf, sagt diese Kundin: "Nachdem ich jetzt - ich glaube acht Wochen oder noch länger - nicht beim Friseur war. Und es ist einfach das Aussehen. Man fühlt sich anders, als wie wenn die Haare ganz furchtbar sind. Auch wenn man alleine ist und so. Aber ich finde, Friseur ist unbedingt fürs Wohlbefinden notwendig." Nicht nur die Kunden, auch die Friseure selbst sind natürlich froh, dass sie wieder loslegen dürfen. Auch wenn die Hygieneregeln streng seien und viel weniger Kunden als sonst üblich bedient werden könnten, sagt Friseurin Anita Picha: "Wir haben auch Stammkunden, die wöchentlich kommen. Die jetzt sagen, ich lasse mich sicher nicht jede Woche testen. Ich komme zu einem Programm in den sechs Wochen. Und das wars. Und die Laufkundschaft ist schon weit entfernt, weil man kann jetzt nicht mehr zum Friseur rennen, in die Kosmetik reingehen und sagen, ich möchte heute kurz dableiben für Waschen, Föhnen. Weil, man muss den Test haben." Wegen des großen Bedarfs, waren Corona-Tests am Montag in Österreich heißbegehrt. In vielen Städten und Kommunen wurden kostenlose Tests angeboten. Neben Friseuren machten auch Fußpfleger oder Physiotherapeuten ihre Praxen wieder auf. Auch die Geschäfte durften nach dem harten Lockdown wieder öffnen. Die Kundschaft lockten sie mit großen Rabatten.

