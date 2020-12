Es nahm einfach kein Ende. In der südrussischen Stadt Rostow wurden die Menschen am frühen Morgen von einem Riesenfeuerwerk aus den Betten geholt. In einem zweistöckigen Geschäft für Pyrotechnik ist nach Angaben der russischen Behörden am frühen Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie unschwer auf den Bildern zu erkennen ist, hätten daraufhin fast alle Feuerwerkskörper gezündet und seien in die Luft gegangen. Rund um den Brand wurden alle Straßen gesperrt. Es dauerte mehrere Stunden, bis die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen konnte. Verletzte wurden keine gemeldet. Eine Untersuchung der Brandursache ist bereits im Gange.

