Wer wird der nächste Präsident der EU-Kommission? Die besten Chancen haben Umfragen zufolge Manfred Weber, der für die Europäische Volkspartei antritt, und Frans Timmermans von den Sozialdemokraten. Einen Tag vor der Wahl haben beide ihre letzten Wahlkampftritte absolviert. Manfred Weber sprach in München vor CSU-Anhängern: O-TON MANFRED WEBER, EVP: Dieses Europa, das wir heute haben, ist das beste Europa in dem wir jemals leben durften. Und ich lasse nicht zu, dass es von Nationalisten von links und rechts uns wieder weggenommen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren." Frans Timmermans reiste in der österreichische Hauptstadt Wien, um die Menschen zu mobilisieren. O-TON FRANS TIMMERMANS, SPE: "Die Wahl entscheidet, in welchem Maße wir uns einsetzen für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit. Und wenn wir das richtig machen jetzt und zum ersten mal seit 15 Jahren mal keinen Konservativen zum Komissionspräsidenten machen, dann kann es uns gelingen, dieses Europa solidarisch aufzubauen. Deshalb, geht zur Wahl bitte." Neben Timmermans und Weber bewerben sich auch Jan Zahradil, Nico Cue, Ska Keller und Margrethe Vestager um den Spitzenposten. Der Präsident der Europäischen Kommission wird jeweils nach der Europawahl vom Europäischen Rat vorgeschlagen und dann vom Europäischen Parlament gewählt. Nötig ist die absolute Mehrheit der Stimmen.