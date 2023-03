STORY: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck treibt trotz des Widerstands aus der FDP die geplanten Regelungen für klimafreundlichere Heizungen voran. Der gemeinsame Gesetzentwurf von Bau- und Wirtschaftsministerium für eine Pflicht zum Einsatz von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien in neuen Heizungen sei abgeschlossen, teilte das Habecks Ministerium am Donnerstag mit. Der Umstieg von herkömmlichen Heizungen, betrieben mit Gas und Öl, auf Wärmepumpen müsse jetzt forciert werden, sagt Energie-Expertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). "Es ist überfällig, dass wir konventionelle Heizsysteme aus den Häusern herausbekommen. Deswegen ist es wichtig, dass man jetzt endlich fördert und auch den Umstieg fördert. Wir brauchen in der Tat eine energetische Gebäudesanierung. Und Wärmepumpen bieten sich hier in erster Linie an. Sie sind sehr viel effizienter und sehr viel kostengünstiger. Wichtig ist aber auch, dass man jetzt das gesamte Maßnahmenpaket, was dafür notwendig ist, gleichzeitig umsetzt, damit eben Hausbesitzer nicht überfordert sind." Dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie zufolge wurden im Jahr 2022 knapp eine Million Heizungen neu installiert. 236.000 davon waren Wärmepumpen, was einem Zuwachs von 53 Prozent entspricht. Zwei Drittel aller verkauften Heizungen würden aber weiterhin mit Gas oder Öl betrieben. Die Quote von 65 Prozent bedeutet faktisch ein Aus für herkömmliche Gas- und Öl-Heizungen. Neuer Heiz-Standard soll die Wärmepumpe werden, deren Einbau mit mehr als einem Drittel der Investitionskosten gefördert wird. Jährlich sollen nach Vereinbarung mit Industrie und Gewerbe mindestens 500.000 Pumpen eingebaut werden. Ziel ist es laut Wirtschaftsministerium, die Hilfen auszuweiten und vor allem ärmere Haushalte stärker zu unterstützen.

