Die Spieler von Leeds United setzten am Montagabend vor dem Heimspiel gegen den FC Liverpool ein deutliches Zeichen. "Earn It" - Verdiene es Dir, stand auf ihren Trikots mit denen sie sich vor dem Spiel warmmachten und auf denen auch das Logo der Champions League zu sehen war. Eine Anspielung auf die Tatsache, dass die unter anderem vom FC Liverpool gewünschte Super League 15 feste Mitglieder haben soll, die auch nicht absteigen können. Vor dem Anpfiff flog ein Flugzeug über den Platz, das ein Banner mit der Aufschrift "Say no to Super League" hinter sich herzog. Das Spiel, das 1:1-Unentschieden ausging, geriet da fast zur Nebensache. Der Trainer vom FC Liverpool, Jürgen Klopp, fand das gar nicht gut: "Die Mannschaft hat nichts damit zu tun und ich habe eigentlich auch nichts damit zu tun, aber die Leute behandeln uns so. Die Leeds-Anhänger kamen heute vor dem Spiel hierher und schrien uns an. Als wir heute Nachmittag in der Stadt spazieren waren, haben uns die Leute angeschrien. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind also Angestellte des Vereins und ich fühle mich für viele Dinge in diesem Verein verantwortlich, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich auch für den Verein verantwortlich. Und wenn ich in Dinge involviert bin, dann nehme ich die Kritik an, wenn die Jungs darin involviert sind, dann müssen sie die Kritik auch annehmen. Aber wir sind da nicht involviert und deshalb ist es im Moment schwierig, wenn man all die Kritiker hört, die über den Verein und solche Sachen reden. Dieser Klub ist größer als wir alle." Die Vereinsführung von Liverpool hatte bestätigt, dass der Klub bei der umstrittenen Super League mitmachen will. Ebenso wie fünf weitere Top-Vereine aus der englischen Premier League. Die Fanclubs aller sechs Vereine hatten sich gegen die geplante neue Liga ausgesprochen, die ein direkter Konkurrent der Champions League der UEFA wäre.

