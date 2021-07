Das Halbfinale gegen Dänemark fest im Blick - und das Finale gegen Italien vielleicht schon im Hinterkopf. Die englische Fußballnationalmannschaft ist beim zweiten Halbfinale dieser EM, am Mittwochabend im Londoner Wembley-Stadion, in der Favoritenrolle. Und das nicht nur, weil das Team von Gareth Southgate ein Heimspiel hat und auf die Unterstützung von Tausenden Fans im Stadion bauen kann. Trotz Corona werden rund 60.000 Zuschauer im Stadion erwartet. Zudem sind die Engländer in diesem Turnier noch ohne Gegentor. Und haben sich über die Gruppenphase bis zum Viertelfinale gesteigert. Unterschätzen werde man die Dänen aber auf keinen Fall, sagt der englische Verteidiger Harry Maquire: "Ja, definitiv, es war wirklich inspirierend, ihre Reise. Natürlich waren unsere Gedanken zuallererst bei Christian Eriksen und seiner Genesung, und wir stehen alle voll dahinter. Und ja, sie sind ein gutes Team. Sie haben nun schon seit Jahren bewiesen, dass sie eine Spitzenmannschaft sind. Wir wissen also, dass sie ein starkes Team sind, mit großen Anführern im Team, großer Erfahrung, also wissen wir, dass es ein hartes Spiel werden wird, aber wir sind wirklich auf uns konzentriert." Das gilt genauso für die Dänen. Nach dem Drama um Starspieler Christian Eriksen, der im ersten Vorrundenspiel kollabiert war und auf dem Platz wiederbelebt werden musste, reiten die Dänen auf einer Welle der Euphorie durch das Turnier. Das sie es bis ins Halbfinale geschafft haben, ist für das kleine Land ein riesiger Erfolge. Und das müsse noch nicht das Ende sein, sagt der dänische Trainer Kasper Hjulmand: "Wir gehen mit großem Enthusiasmus und Glauben in dieses Spiel. Und es gibt nur eine Sache, die sicher ist. Wir werden auf das Spielfeld gehen und alles geben, was wir haben. Dieses Spiel wird die größte Chance für uns sein und wir glauben, dass es für England schwer sein wird, uns zu schlagen. Wir glauben, dass wir gewinnen können, und das ist es, was wir anstreben werden." Die Laune bei den dänischen Spielern jedenfalls, scheint ausgesprochen gut zu sein. Denn schon jetzt haben sie mehr erreicht, als die meisten ihnen zugetraut haben. Wenn sie tatsächlich ins Finale kommen, wird Christian Eriksen ihnen vermutlich zusehen. Er ist von der UEFA zum Endspiel in London eingeladen worden.

