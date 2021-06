Insgesamt waren es wohl zufriedene Fans, die am Dienstag das Wembley Stadion in London verließen. England besiegte Tschechien am Abend 1:0, ist Sieger der Gruppe D und steht ohne einen Gegentreffer im Achtelfinale der EM. Allerdings erzielten die Engländer auf dem Weg dorthin selbst nur zwei Tore. "Zwei Tore und kein kassierter Treffer in drei Spielen denkt mal drüber nach." "Die erste Halbzeit war gut, aber die zweite nicht so. Aber das wird schon, macht Euch keine Sorgen." "Das Spiel war gut, die Atmosphäre war phantastisch, wir sind im Achtelfinale, also ist das Ergebnis egal." So oder so, England und Tschechien stehen also im Achtelfinale. Die KO-Runde kann kommen. Zuletzt war bekannt geworden, dass Wembley während der Spiele des EM-Halbfinales und des Finales zu 75 Prozent mit Zuschauern besetzt werden dürfen - trotz der voranschreitenden Ausbreitung des Deltavariante des Coronavrius.

Mehr