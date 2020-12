Gute Nachrichten aus Nigeria: Die meisten der dort vor einer Woche entführten mehr als 300 Schüler sollen wieder frei sein. Das sagte der Gouverneur der Provinz Katsina im Nordwesten des Landes am Donnerstag. Die Schüler würden medizinisch untersucht und sollten dann in die Provinzhauptstadt gebracht werden, wo ihre Familien warten. Über die genaue Zahl der Befreiten herrschte zunächst Unklarheit. Einige Jungen sollen nach Behördenangaben noch nicht in Freiheit sein. Die Entführung hatte sich an einer staatlichen Jungenschule ereignet. Die genauen Hintergründe zu Tätern und Motiven sind unklar. In einer Audiobotschaft hatte sich die Islamistenmiliz Boko Haram zu der Tat bekannt. Beweise wurden aber nicht geliefert.

