STORY: Man musste schon genau hinsehen, um in den verschneiten Bergen des US-Bundesstaates Utah diesen entlaufenen Vierbeiner zu entdecken. Bereits eine ganze Nacht hatte Hündin Nala zwischen den eisigen Felsen verbracht, nachdem sie an Heiligabend bei einem Ausflug von ihrer Menschenfamilie getrennt worden war. Ein Rettungsteam des Sheriffs von Weber County hatte Nala mit einer Drohne ausfindig gemacht und sich schließlich zu ihr durchgekämpft. Als sie gefunden wurde, war sie unterkühlt und hatte einige kleinere Verletzungen. Von den unbekannten Rettern retten lassen, wollte sich Nala anfangs nicht so richtig. Als es schließlich doch mit der Leine klappte, war sie in der Lage, den Abstieg gemeinsam aus eigener Kraft zu bewältigen, so die Behörden. Gemeinsam ging es bis in Tal, wo die Wiedersehensfreude mit Nalas Familie natürlich groß war.

