Die starken Regenfälle in den letzten Tagen haben im bayrischen Murnau, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ihre Spuren hinterlassen. Wegen der Überflutungen mussten Straßen vorübergehend gesperrt werden, einige Flüsse traten über die Ufer. Zudem liefen vereinzelt Keller voll. Auch für die Bahnreisende brachte das Wetter Unannehmlichkeiten mit sich. Einige Streckenabschnitte wurden gesperrt, es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Dennoch sei die Lage entspannt, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Murnau, Florian Kramer: "Also bei uns in Murnau ist es ein Hochwasser, wie es ein paarmal im Jahr vorkommt - also nichts Besonderes. Die Straßen sind überschwemmt, also die Bundesstraße und die Staatsstraße sind überflutet, aber ansonsten haben wir keinerlei Einsätze oder irgendetwas, wo die Feuerwehr tätig werden müsste." Er und seine Feuerwehr-Kollegen seien bestens vorbereitet, sagte Kramer. Die Einsatzkräfte würden daran arbeiten, dass der Schaden möglichst gering bleibe. Die Behörden warnten vor einem weiteren Pegelanstieg der Ammer in Peißenberg und Weilheim.