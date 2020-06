Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat am Dienstag die südliche Pazifikküste Mexikos erschüttert. Mehrere Menschen kamen ums Leben, viele weitere wurden in Teils abgelegenen Dörfern schwer verletzt. Das Epizentrum befand sich im Bundesstaat Oaxaca, unzählige Gebäude wurden hier beschädigt oder stürzten ein. Die Region ist berühmt für ihre Kolonialbauten. Felsstürze blockierten Bergstraßen zwischen der Landeshauptstadt Oaxaca-Stadt und der Küstenregion. LOCAL RESIDENT, VICENTE ROMERO "Alles wurde hier beschädigt, das ganze Haus, alles, was wir in unserem Leben erwirtschaftet haben, ist weg. In diesem Haus können wir nicht mehr leben. In nur einem Augenblick haben wir alles an die Natur verloren." LOCAL RESIDENT, CHEVIS DIAZ "In der Situation, in der wir uns befinden, ohne Arbeit wegen der Pandemie und dann dieses Erdbeben - ich weiß nicht, was jetzt werden soll." Beben mit einer Stärke über 7 sind große Erdbeben, die weitreichende, schwere Schäden verursachen können. Auch im Hunderte Kilometer entfernten Mexiko-Stadt wurden Häuser beschädigt. Viele Menschen waren von einem seismischen Frühwarnsystem alarmiert worden. Laut US-Erdbebenwarte lag das Epizentrum nur 26 km unter der Erdoberfläche, was das Beben noch verstärkt hätte.