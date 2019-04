Plötzlich wird der Newsroom selbst Teil der Nachricht. Ein heftiges Erdbeben hat die Mitarbeiter eines Fernsehsenders in Taiwan aufgeschreckt. Die Erdstöße ließen in der Küstenstadt Hualien am Donnerstag Gebäude erzittern. Pendler rannten aus dem Bahnhof, um sich in Sicherheit zu bringen. In der Hauptstadt Taipeh wurde der U-Bahn-Verkehr vorübergehend unterbrochen, Schulen wurden evakuiert. Berichte über Opfer oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Ein Mitarbeiter der nationalen Wetterbehörde teilte mit, das Beben der Stärke 6,1 sei das bislang stärkste dieses Jahres gewesen. In den kommenden Tagen müsse man mit Nachbeben bis zu Stärke 5 rechnen. Die US-Erdbebenbehörde stufte das Beben sogar auf 6,4 ein. Im Februar vergangenen Jahres hatte ein Beben dieser Stärke schwere Schäden auf Taiwan verursacht. 2016 kamen bei einem Beben im Süden der ostasiatischen Insel mehr als 100 Menschen ums Leben.