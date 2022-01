Die schaukelnden Monitore und Lampen in der Nachrichtenredaktion wurden am Montagabend Ortszeit in Neu-Taipeh gefilmt - Taiwan wurde zu diesem Zeitpunkt von einem starken Erdbeben erschüttert. Das Epizentrum des Bebens soll etwa 140 Kilometer südöstlich von Taipeh in einer Tiefe von mehreren Kilometern gelegen haben. Die örtlichen Wetterbehörden meldeten eine Stärke von 6,0. Größere Schäden wurden zunächst nicht gemeldet in einigen Gebieten soll aber die Wasserversorgung unterbrochen gewesen sein.

