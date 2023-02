STORY: Es ist nur ein Schicksal von ganz ganz vielen zurzeit im Erdbebengebiet in der Türkei: Hier in Kirikhan, weit im Süden des Landes, unweit zur syrischen Grenze versuchen unter anderem deutsche Rettungskräfte seit vielen Stunden eine Frau unter den Trümmern zu befreien. "Wir haben eine circa 40-jährige Frau. Mit aktuellen und relativ unklaren Verletzungsmuster. Aber anscheinend die Extremitäten bewegen. Sie ist jetzt hier seit Beginn des Bebens, also 72 Stunden fast drinne. Wir sind jetzt seit fast 36 Stunden am Befreien, am Bergen. Wir haben mehrere Schichten an relativ festen Betonmaterial oben drüber. Da sind wir langsam am Durcharbeiten, weil die Lokalisierung relativ schwierig war." // "Aktuell sind die Kollegen an der letzten Platte. Ja, da werden wir dann mal ein Loch bohren, die Kamera reinhalten, gucken, wie wir weitermachen. Weil, sie liegt auf dem Bauch. Und das macht die Sache natürlich ziemlich schwierig, weil wir sie eigentlich dafür drehen müssten, dass sie oben rauskommt. Aktuell ist sie versorgt mit Wasser. Wir haben eine Leitung gelegt, wo sie etwas trinkt. Das macht sie selbstständig. Sie spricht." Die Chancen, weitere Menschen unter den eingefallenen Gebäuden noch lebend zu retten, sinken nach Angaben von Fachleuten nach drei Tagen stark. Hinzukommt, dass die winterlichen Wetterbedingungen die Arbeiten für die Rettungskräfte deutlich erschweren. Und selbst rund 80 Stunden nach dem Beben ist das ganze Ausmaß der Katastrophe noch immer nicht absehbar. Auch, weil das betroffene Gebiet extrem groß ist.

Mehr