STORY: Mehr als 228 Stunden nach den tödlichen Beben in der Südtürkei und Syrien konnte am Mittwoch ein 13-jähriger Junge aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Antakya geborgen werden. Von der Stadtverwaltung Istanbul veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen den Moment, in dem der Teenager von Rettungskräften gerettet und weggetragen wird. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien ist mittlerweile auf über 41.000 gestiegen. Und Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, da viele Überlebende bei eisigen Temperaturen obdachlos geworden sind. Rund zehn Tage nach den Beben ist die Wahrscheinlichkeit, noch lebende Personen zu bergen, extrem gering. Daher konzentrieren sich die Rettungskräfte aktuell vor allem auf die Unterstützung der Überlebenden dieser Naturkatastrophe von historischer Dimension.

