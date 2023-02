STORY: Die Trauer in Kirikhan, im Erdbebengebiet im Süden der Türkei, ist groß. Denn die Frau, die unter anderem auch von deutschen ISAR-Rettungskräften am Freitag nach tagelanger Arbeit geborgen wurde, ist am Samstag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Peter Kaub, Ärztlicher Leiter ISAR Germany: "Das Problem nach jeder solchen komplizierten Rettungsaktion ist das Risiko für die Patienten danach in den nächsten 48 Stunden besonders hoch. Und deswegen wussten wir Ärzte, dass auch das erst mal nach 48 Stunden eigentlich wirklich sagen kann, ob ein Patient so was überleben kann. Immerhin war sie ja über 100 Stunden wirklich richtig verschüttet. Also nicht eingeschlossen, sondern verschüttet." Nach über 120 Stunden werden noch immer Menschen lebend aus den Trümmern befreit. Auch wenn diese Meldungen immer seltener werden dürften. Im türkischen Diyarbakır konnten Rettungskräfte eine Frau bergen. Nach über fünf Tagen seit den verheerenden Beben am Montag sinken jedoch die Chancen weitere Überlebende unter den zerstörten Häusern zu finden rapide. Diyarbakır ist die größte Stadt im Südosten der Türkei. Insgesamt sind nach Angaben der Vereinten Nationen gut 24,4 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen, die sich über ein etwa 450 Kilometer breites Gebiet erstreckt. Unzählige Menschen wurden obdachlos und vielerorts mangelt es an Trinkwasser oder funktionierenden Toiletten. Noch immer ist es zu früh, um das ganze Ausmaß der Katastrophe in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien abzuschätzen. Offiziellen Angaben zufolge stieg die Zahl der Opfer am Samstagfrüh auf über 24.000. Tendenz weiterhin steigend. Denn noch immer gibt es viele Vermisste.

