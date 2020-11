Die Zahl atlantischer Walrosse wird weltweit auf etwa 12.500 geschätzt. Sie leben in den kalten Meeren der Nordhalbkugel und werden in der sibirischen autonomen Region der Jamal-Nenzen meistens in eher kleineren Gruppen gesehen. Deshalb ist das Bild, was sich uns hier aus der nordrussischen Region nun darbietet, eher ungewöhnlich. Die Bilder, die der russische Wissenschaftler Aleksander Sokolov mit einer Drohne gefilmt hat, zeigen rund 3.000 atlantische Walrosse auf einem Haufen, zum Teil in Schichten gelagert. Laut Sokolov, der hier mit seinem Gewehr eine Gewebeprobe entnimmt, gebe es sogar Anzeichen dafür, dass auf diesem kleinen Stück Eis bis zu 5.000 Walrosse gewesen seien. "Das sind wirklich friedliche Jungs. Sie sind hier zusammengekommen und erlauben es mir, mich zu ihnen zu gesellen." Walrosse verlassen das Wasser, um sich vom Schwimmen auszuruhen. Meistens auf treibendem Eis kommen sie zusammen, um Nahrung aufzunehmen und sich fortzupflanzen. Doch aufgrund der Erderwärmung schmilzt das Eis dahin. Gepaart mit der Öl- und Gasförderung sowie einem erhöhten Schifffahrtsaufkommen in der Arktis werden die Lebensräume für die Säugetiere immer kleiner. So erklärt sich Sokolov die Ankunft dieser Gruppe auf der Jamal-Halbinsel. "Jetzt, da wir diese wirklich große Gruppe gefunden haben, könnte man vermuten, dass sich die Population wieder erholt habe. Sie machen einen sehr zufriedenen Eindruck, aber wie werden sie sich weiterentwickeln? Das herauszufinden, ist die Aufgabe der WIssenschaft." Deswegen wurden einzelnen Walrossen Chips eingepflanzt, um ihre Bewegungen im Meer nachzuvollziehen. An der Jamal-Halbinsel wurden Walrosse über Jahrhunderte hinweg gejagt. Es wird sogar vermutet, dass schon vor 1.500 Jahren Jagd auf sie gemacht wurde. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die kommerzielle die Jagd auf atlantische Walrosse verboten.

