Das Leiden und Sterben in der umkämpften nordsyrischen Provinz Idlib geht weiter. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben am Mittwoch mindestens acht Menschen, viele weitere erlitten Verletzungen. Bei dem Angriff der syrischen Armee soll in der von Rebellen kontrollierten Stadt Sarmin im Nordwesten des Landes auch ein als Flüchtlingsunterkunft genutztes Schulgebäude getroffen worden sein. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessen Land bereits rund 3,7 Millionen Syrer aufgenommen hat, die vor dem jahrelangen Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, befürchtet mit Blick auf die Lage in Idlib einen neuen Flüchtlingszustrom. Er sagte am Donnerstag in Ankara: "Aktuell bewegen sich 200.000 bis 250.000 Menschen auf unsere Grenzen zu. Wir ergreifen beiderseitige Maßnahmen, um sie vom Grenzübertritt abzuhalten. Aber das ist nicht leicht. Das ist schwierig, sie sind auch Menschen. Wir können nicht Absperrungen und Stacheldraht gegen die Menschen errichten, so wie der Westen es macht." Die syrische Armee hat mit Unterstützung Russlands im Dezember ihre Angriffe auf die letzte Rebellen-Hochburg Idlib verstärkt. Den beiden Verbündeten wird vorgeworfen, wahllos auch Zivilisten zu bombardieren. Syrien und Russland bestreiten dies und argumentieren, sie bekämpften Terroristen. Die Vereinten Nationen fordern ein sofortiges Ende der Kämpfe.