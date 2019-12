Bei Luftangriffen in der Gegend um die Stadt Sarakeb in der Provinz Idlib sollen nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mindestens 12 Menschen getötet worden sein. Syrien und Russland haben die Bombardierung der Region im Nordwesten des Landes verstärkt. Die Provinz gilt als Hochburg der Opposition. Staatliche Medien in der Türkei berichteten am Sonntag, in den beiden Tagen zuvor seien mindestens 25.000 Zivilisten aus Idlib in Richtung Türkei geflohen. Die Menschen seien nun in der Nähe der türkischen Grenze, hieß es seitens der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Der türkische Staatspräsident Tayyip Recep Erdogan warnte vor einer Überlastung seines Landes. Europa müsse dabei helfen, die Gewalt in der Region zu beenden. Ansonsten werde es Zustände wie in der Flüchtlingskrise 2015 erleben. "Mehr als 80.000 unserer Brüder aus Idlib bewegen sich auf der Flucht vor den Bomben dort in Richtung unserer Grenzen. Sollte die Gewalt gegenüber den Menschen Idlibs nicht aufhören, wird diese Zahl weiter steigen. In diesem Fall wird die Türkei die Last durch Migranten nicht alleine schultern. Die negativen Folgen des Drucks auf uns werden alle europäischen Staaten zu spüren bekommen, besonders Griechenland. Dann werden sich die Zustände vor der Vereinbarung vom 18. März zwangsläufig wiederholen." Erdogan sagte, die Regierung in Ankara probiere alles, um die Angriffe zu stoppen. So reise am Montag eine Delegation zu Beratungen nach Moskau. Die Türkei hat bereits mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen.