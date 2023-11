Zwei Tage vor der Begegnung mit Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete Erdogan den israelischen Militäreinsatz gegen die Hamas als "die heimtückischsten Angriffe in der Geschichte der Menschheit" mit "unbegrenzter Unterstützung" des Westens. Die Führung in Israel müsse vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden, forderte Erdogan.