STORY: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Einsatz von Bodentruppen gegen kurdische Milizionäre in Syrien angekündigt. Entsprechend äußerte sich Erdogan am Dienstag. Die Türkei gehe schon seit einigen Tagen mit ihren Flugzeugen, Kanonen und Gewehren gegen die Terroristen vor, sagte Erdogan mit Blick auf die Kurden-Miliz YPG. So Gott wolle, werde man sie mit Panzern und Soldaten so schnell wie möglich ausrotten. Die Türkei weitet damit ihr militärisches Vorgehen gegen kurdische Organisationen aus, die sie für den Bombenanschlag in der Innenstadt Istanbuls vor einer Woche verantwortlich macht. Bereits am Wochenende hatte die türkische Luftwaffe nach eigenen Angaben als Vergeltung Stützpunkte der YPG-Miliz und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Syrien und im Irak bombardiert. Nach offiziellen türkischen Angaben schossen daraufhin Kurden Mörsergranaten auf die Türkei im Grenzgebiet zu Syrien ab. Dadurch seien zwei Menschen getötet worden. Sowohl die PKK als auch die unter Führung der YPG stehenden Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben erklärt, nichts mit dem Bombenanschlag in Istanbul zu tun zu haben.

