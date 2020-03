Russland will dafür sorgen, dass es zu keinen erneuten Angriffen auf die in Syrien stationierte türkische Armee kommt. Das teilte Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau mit. Dort traf er am Donnerstag mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zusammen. Putin sprach Erdogan sein Beileid über den Tod mehrerer Dutzend türkischer Soldaten in der Region Idlib aus. Die mit Russland verbündete syrische Armee sei nicht über den genauen Standort der türkischen Soldaten informiert gewesen. Beide Präsidenten wollen versuchen, eine Eskalation in der Region Idlib zu verhindern. Wegen der Kämpfe sind dort rund eine Million Syrer auf der Flucht nach Norden Richtung türkische Grenze. Das türkische Militär schoss am Dienstag nach eigenen Angaben einen syrischen Kampfjet ab. Die Türkei hat im Nordwesten Syriens eine Gegenoffensive begonnen, um syrische Regierungstruppen zurückzudrängen. Diese kämpfen dort mit russischer Unterstützung gegen Rebellengruppen, die wiederum von der Türkei unterstützt werden.