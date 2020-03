Russland und die Türkei haben sich auf eine Waffenruhe in der hart umkämpften syrischen Provinz Idlib geeinigt. Die Feuerpause gelte ab Mitternacht, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstagabend. Die Türkei und Russland würden sich dafür einsetzen, dass die Waffenruhe eingehalten werde und dass Hilfsgüter an Syrer in Not gelangen könnten. Bewohnern und Oppositionsvertretern zufolge hält der Waffenstillstand zunächst weitgehend. Es habe weder neue Luftangriffe noch schweren Artillerie-Beschuss geben, erklärten sie am frühen Freitagmorgen. An einigen Frontlinien gebe es aber sporadisches Maschinengewehr- und Granatwerferfeuer. Syrische Regierungstruppen versuchen seit Dezember mit russischer Unterstützung, die letzte große Rebellenhochburg Idlib unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Türkei steht dagegen an der Seite mehrerer Rebellengruppen.