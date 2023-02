STORY: Nach einem Erdrutsch in Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien haben die Behörden mehrere Straßen gesperrt. Der Bewohner eines Hauses und sein Pfleger mussten evakuiert werden. Eine Stützmauer am Rand ihres Grundstücks hatte nachgegeben und Teile des Geländes abrutschen lassen. Über weitere Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt. In dem Gebiet hatte es zuletzt stark geregnet. Die Behörden untersuchen nun die genauen Ursachen für die Erdrutsch.

