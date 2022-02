Dramatische Bilder aus Zentralkolumbien. Luftaufnahmen zeigen das ganze Ausmaß einer Schlammlawine, die am Diennstag in der Nähe der Stadt Pareira niedergangen war. Dabei sind mehrere Personen ums Leben gekommen und Dutzende wurden verletzt. Eine Augenzeugin erzählt: „Es fühlte sich an, als würde die ganze Welt untergehen. Mein Bruder rief: ‚Raus, raus, der Fluss läuft über'. Und als wir herauskamen, war die Tragödie bereits passiert. Die Leute schrien. Mein Bruder zog eine Frau aus den Trümmern. Aber die war bereits gestorben. Mein Vater zog eine ältere Dame raus, die schon immer unsere Nachbarin gewesen war und Mutter des Gemeindevorstehers." Die Schlammlawine folgte auf heftige Regenfällen in den umliegenden Kaffee-Anbau-Gebieten. Zuvor war der Fluss Otun über die Ufer getreten. Die Behörden evakuierten Dutzende von Häusern in der Nähe. Aufgrund des bergigen Geländes kommen Erdrutsche in Kolumbien immer wieder vor.

