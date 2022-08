STORY: Der Berg ist dem Qattarat al-Imam Ali-Schrein zum Verhängnis geworden. Die schiitische Pilgerstätte nahe der irakischen Stadt Kerbala wurde am Samstag von einem Erdrutsch getroffen. Laut Angaben des irakischen Gesundheitsministeriums kamen mindestens vier Menschen dabei ums Leben. Sechs Überlebende seien aus den Trümmern geborgen worden, hieß es am Sonntag. Rettungskräfte suchten unterdessen nach möglichen weiteren Verschütteten. "Der Grund für den Erdrutsch ist, dass sich in dem Berg Feuchtigkeit angesammelt hat", sagt dieser Sanitäter. "Leider hat das niemand bemerkt, so dass schließlich eine große Menge Gestein herabgestürzt ist." Die Decke des Schreins wurde laut Angaben des Zivilschutzes durch den Erdrutsch zerstört.

Mehr