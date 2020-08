Es war ein gewaltiger Erdrutsch, der am Dienstag im Nordwesten Chinas gleich mehrere Dörfer verwüstete. Zuvor hatte es in der Region nach Angaben von staatlichen Medien heftig geregnet. Hunderte Häuser wurden von den Schlammmassen erfasst. Viele Bewohner konnten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und mussten auf Dächer flüchten. Hubschrauber waren im Einsatz. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht. Zuletzt hatte es in China ungewöhnlich stark und lange geregnet. Mehr als 60 Millionen Menschen sollen unter Überschwemmungen und Erdrutschen leiden. Im Südwesten des Landes wurde in einigen Provinzen die höchste Alarmstufe ausgerufen. Dort treten Flüsse über ihre Ufer, Farmen und ganze Dörfer versinken in den Wassermassen. Auch der längste Fluss des Landes, der Jangtse, führt gefährlich viel Wasser. Tausende Menschen entlang des Flusses mussten ihre Häuser verlassen. Die unmittelbaren wirtschaftlichen Schäden der Flutkatastrophe werden auf umgerechnet mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt.

Mehr