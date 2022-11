STORY: Bilder einer Überwachungskamera aus dem Erdbebengebiet in Westjava zeigen den Moment der Erschütterungen vom Montag. Alle gezeigten Menschen blieben unverletzt. Indonesien ist eines der am stärksten erdbebengefährdeten Länder der Welt und verzeichnet regelmäßig starke Erdbeben vor der Küste, da dort tektonische Verwerfungslinien verlaufen. Am Montag hatte erneut ein Beben , diesmal der Stärke 5,6, die Insel Java erschüttert. Die Behörden hatten zuletzt von mehr als 270 Toten gesprochen.

