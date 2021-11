Der Demokrat Eric Adams hat erwartungsgemäß die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Fernsehsender setzte sich der schwarze Ex-Polizist klar gegen Curtis Sliwa von den Republikanern durch. Die 8,8-Millionen-Einwohner-Stadt New York ist seit Jahren liberal geprägt. Der Sieg des Demokraten Adams galt deshalb fast als Formsache. Der 61-Jährige wird damit ab Januar der zweite schwarze Bürgermeister in der Geschichte der Millionenstadt. Er löst im Januar Bill de Blasio ab, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Adams gilt als moderater Politiker. Bisher war er Bezirksbürgermeister des New Yorker Stadtteils Brooklyn gewesen. Zu den schwierigsten Aufgaben, denen er sich stellen muss, dürfte die wirtschaftliche Erholung der Stadt von der Corona-Pandemie zählen. Außerdem sieht er die Bekämpfung der Kriminalität als eine seiner wichtigsten Aufgaben. Im Wahlkampf hatte er sich gegen Budget-Kürzungen bei der New Yorker Polizei ausgesprochen. Zudem hatte er Maßnahmen gegen überteuertes Wohnen angekündigt und Investitionen in Schulen und neue Fahrradwege versprochen.

Mehr