O-TON ERIC FRENZEL, NORDISCH KOMBINIERTER IN ISOLATION "Einen schönen Gruß von mir hier aus der Quarantäne oder Isolation, wie es so schön genannt wird, aus dem dritten Tag, ich bin jetzt den zweiten Tag in diesem Hotel, habe mittlerweile, glücklicherweise alles was ich brauche, um meinen Sport zu machen, das Essen passt soweit. Ich muss jetzt schauen, geduldig zu bleiben." "Dennoch ist es natürlich eine sehr ärgerliche Situation. Gerade für den ersten Wettbewerb wird es wohl nicht mehr reichen, dass ich da an den Start gehen kann. Ich hoffe natürlich, dass dann dem ensprechend die Zeit noch reicht, um sich auch für die beiden Wettkämpfe auf der Großchance gut vorzubereiten und dann hoffentlich teilzunehmen." "Wir haben alles dafür getan, dass genau diese Situation nicht eintritt. Gerade meine Frau, meine Familie hat da sehr, sehr viele Entbehrungen auf sich genommen. Wir sind alle in Isolation gegangen." "Zumal meine Familie wahrscheinlich nicht mal, ja, Schuld daran ist, dass diese Situation gekommen ist. Da wir wahrscheinlich eben aufgrund des Kontaktes zu einem anderen Athleten bei uns in der Nordischen Kombination beim Weltcup in Seefeld wahrscheinlich in Kontakt getreten sind mit dem Virus." "Ich möchte auf jeden Fall jetzt gedanklich positiv bleiben und stark bleiben, um das durchzuziehen."

