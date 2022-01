Gedenken an David Sassoli am Montag im EU-Parlament in Straßburg. Der EU-Parlamentspräsident aus Italien war am vergangenen Dienstag in einem italienischen Krankenhaus im Alter von 65 Jahren gestorben. Er war bereits seit dem 26. Dezember behandelt worden. Bei der feierlichen Zeremonie haben Politiker der Europäischen Union wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel an den verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten erinnert. Der Italiener und Sozialdemokrat wurde als stolzen Europäer, der für Ideale der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität eingetreten sei, gewürdigt. Am Dienstag soll im EU-Parlament über die Nachfolge abgestimmt werden. Die konservative Malteserin Roberta Metsola gilt als Favoritin.

