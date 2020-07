Gedenken an die Opfer des Amoklaufs vor vier Jahren in München. Am Mittwoch legten Menschen Blumen an der Gedenkstätte in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrum nieder, viele hatten Tränen in den Augen. Vor Ort war auch der Oberbürgermeister von München Dieter Reiter. "In keiner anderen bundesdeutschen Stadt sind so viele Opfer des rechten Terrors zu beklagen wie in München", sagte Reiter. Weitere Verbrechen wie der Anschlag von Hanau und das Attentat von Halle würden zeigen, welcher Bedrohung von rechts die Gesellschaft derzeit verstärkt ausgesetzt sei. Das Attentat war erst Jahre danach als politisch motiviert eingestuft worden. Das es dazu gekommen sei, sei aber wichtig, sagte der Sprecher der Hinterbliebenen Alexander Diepold: "Mehrere Jahre hat es gedauert, dass nun auch die Justiz die Ermordung von neun Menschen als einen Terrorakt eingestuft hat. Wir, die Angehörigen unserer Kinder, haben darum gekämpft, ebenso die Stadt und viele Mitstreiter. Die Wahrheit ist ein kleines Stück Gerechtigkeit, ein Aufruf an alle Menschen, Gewaltformen rechtzeitig zu erkennen und diesen entschlossen entgegenzutreten." Ein 18-jähriger Amokläufer hatte im Juli 2016 mit einer Pistole neun Menschen im Münchener Olympia-Einkaufszentrum getötet. Die meisten Todesopfer hatten einen Migrationshintergrund. Der Täter hatte zudem 300 Schuss Munition bei sich. Die Tat plante er den Ermittlern zufolge seit einem Jahr und orientierte sich offenbar an dem Amoklauf eines 17-Jährigen im baden-württembergischen Winnenden. Bei dem Einsatz in München waren 2300 Sicherheitskräfte im Einsatz - auch weil zunächst von einem Anschlag von mehreren Extremisten ausgegangen worden war.