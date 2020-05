Basketball-Legende Kobe Bryant, Anfang dieses Jahres bei einem Hubschrauber-Unglück ums Leben gekommen, hatte große und geniale Hände. Er hatte sich mit diesen Händen hier 2011 in Hollywood verewigt, als erster Sportler neben zahlreichen Kino-Stars. Test-Abdrücke davon werden wie auch andere Erinnerungsstücke an Bryant in dieser Woche versteigert, in Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien. Martin Nolan vom Auktionshaus sagt, in Corona-Zeiten seien Sammler eher an solchen Wertgegenständen interessiert als an Aktienpaketen: O-Ton: „Wissen Sie, vor Corona hätten sicherlich viele die Idee abgelehnt, einen größeren Betrag in etwas wie ein Liebhaberstück zu investieren. Jetzt denkt mancher, wir haben dieses eine Leben, und warum dann nicht etwas Besonderes besitzen von jemandem, der so legendär ist wie Kobe Bryant." Die Hand-Abdrücke von Kobe Bryant zum Beispiel werden vor der Versteigerung auf rund 5000 US-Dollar geschätzt. Die Auktion mit Blick auf Sportlegenden wie Kobe Bryant soll am Donnerstag stattfinden.