Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Mittlerweile sind mehrere Infektionsfälle bekannt. Zwei Personen, die die Bundeswehr am Wochenende aus China zurückgeholt hat, wurden positiv getestet. Sie befinden sich zur Behandlung in der Uniklinik Frankfurt am Main. Diese sei für die Behandlung der infizierten Personen gut gerüstet, sagte Klinikchef Jürgen Graf. Es habe in der Vergangenheit ähnliche Fälle gegeben. "Die beiden Patienten mit dem positiven Nachweis von Infektionserregern werden gegenwärtig isoliert stationär betreut und sind medizinisch wohl auf." Die Patienten könnten normal Nahrung zu sich nehmen und bekämen keine Infusionen oder andere Medikamente. "Wie so oft bei Virusinfektionen kennen wir medizinisch auch in diesem Fall keine ursächliche Behandlung. Das heißt, die Behandlung der Patientinnen und Patienten beschränkt sich auf die Symptomkontrolle und orientiert sich eben auch an den Symptomen." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte unterdessen die zentrale Unterbringung im rheinland-pfälzischen Germersheim, wo die Rückkehrer rund zwei Wochen in Quarantäne bleiben sollen. Diese Vorgehensweise habe sich als richtig erwiesen. Die Bundeswehrmaschine war am Samstag gelandet und hatte 128 Menschen aus Wuhan nach Deutschland gebracht.