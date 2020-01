Das neuartige Coronavirus greift von China aus weiter um sich. In Bayern wurde der erste Fall in Deutschland bestätigt - der Patient wird offiziellen Angaben zufolge hier im Klinikum Schwabing behandelt. Der behandelnde Chefarzt Clemens Wendtner sagte am Dienstag in München, dem Patienten im Krankenhaus in München-Schwabing gehe es relativ gut: O-Ton: "Dem Patienten geht es sehr gut. Er ist fieberfrei. Er hat auch derzeit keine Atemwegssymptomatik mehr. Ich habe ihn heute morgen mit meinen Oberärzten besucht. Er ist wach, er ist ansprechbar. Und - ich würde auch das Statement wagen, dass er außer Lebensgefahr ist." Der erkrankte Deutsche hatte nach Angabe der Taskforce Infektiologie engen Kontakt mit mindestens 40 Kollegen und Familienangehörigen. Die Zahl könne noch steigen. Nach offiziellen Angaben ist es nicht auszuschließen, dass eine der Kontaktpersonen erkranke. Bislang sei aber kein weiterer Erkrankter ausgemacht worden. Wie der Automobilzulieferer Webasto bestätigt hatte, ist die an dem Coronavirus erkrankte Person in Bayern ein Mitarbeiter der Unternehmenszentrale in Stockdorf. Die Firma habe alle Reisen von und nach China für mindestens die nächsten zwei Wochen abgesagt. Eine Mitarbeiterin aus China sei vergangene Woche in Stockdorf gewesen und sei nach ihrer Rückkehr nach China positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt Webasto mit. Der Mann habe eine Schulung besucht, die von der erkrankten Chinesin geleitet wurde und während der in Kleingruppen gearbeitet worden sei. Deshalb sei der Kontakt schon enger gewesen. Die Frau sei ohne Symptome nach Deutschland eingereist und habe erst auf dem Heimflug Anzeichen der Krankheit bemerkt.