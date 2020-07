HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I: "Die Staatsanwaltschaft München I hat heute früh aufgrund bereits beantragte Haftbefehle weitere Beschuldigte in Sachen Wirecard festgenommen. Das ist zum einen der bis Ende 2017 tätige Finanzvorstand der Wirecard AG, der Beschuldigte L. und der frühere Head of Accounting der Beschuldigte von E. Außerdem haben wir einen neuen erweiterten Haftbefehl gegen den Vorstandsvorsitzenden Dr. Markus Braun beantragt und auch erlassen bekommen. Die bisherigen, sehr intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I haben ergeben, dass der den Beschuldigten zur Last zu legenden Sachverhalt noch mal ganz erheblich erweitert werden muss. Insbesondere haben wir ganz umfassende Aussagen eines Kronzeugen. Wir haben weitere Beweismittel wie Zeugenaussagen und Urkunden. Und die insgesamt begründete den Verdacht, dass die Beschuldigten Dr. Braun, L. , von E. und B. - das ist der Geschäftsführer der Cardsystems Middle East in Dubai unter Beteiligung von weiteren Mittätern und Mittätern seit 2015 übereinkamen, die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen der Wirecard AG durch das Vortäuschen von Einnahmen aus dem Geschäft mit sogenannten third party acquirer aufzublähen. Das Unternehmen sollte finanzkräftiger erscheinen, für Investoren und Kunden dadurch attraktiver. Und so wollte man dann eben regelmäßig Kredite von Banken und sonstige Investoren erlangen und daraus dann fortwährende Einkünfte generieren. In Wirklichkeit war den Beschuldigten spätestens seit Ende 2015 klar, dass der Wirecard-Konzern mit den tatsächlichen Geschäften insgesamt Verluste erzielte. Also zwei Beschuldigte haben wir aufgrund eines Haftbefehls, den das Amtsgericht München zuvor erlassen hatte, festgenommen. Und der ehemalige Vorstandsvorsitzende Dr. Braun wurde festgenommen, als er sich bei seiner wöchentlichen Meldeauflage bei der Polizei gemeldet hat. Und wie ich eben, aufgrund eines Blicks auf mein Handy feststellen kann, ist der Haftbefehl gegen Herrn Braun auch eröffnet, und die Haftfortdauer wurde angeordnet. Also auch er bleibt jetzt in Haft."