Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag in Potsdam Gegenstände präsentierte, die bei einer Großrazzia am Mittwoch beschlagnahmt worden waren. Bei der Aktion, an der mehr als 400 Polizisten beteiligt waren, waren mehr als 30 Objekte durchsucht worden, darunter auch einige Geschäftsräume. Die Ermittlungen richteten sich gegen rechtsextreme Netzwerke in Brandenburg und weiteren ostdeutschen Ländern. Bei mehreren Beschuldigten bestehe der dringenden Tatverdacht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter: "Mit den Durchsuchungen am gestrigen Tage setzen Polizei und Staatsanwaltschaft ein deutliches Zeichen, dass wir es im Land Brandenburg nicht hinnehmen werden, wenn sich Personen zusammenschließen, zusammenrotten, um gemeinsam Straftaten zu begehen. Die Ermittlungen richten sich gegen Beschuldigte der Hooligan-, der Kampfsport- und der rechtsextremistischen Szene." Schwerpunkt der Durchsuchungen war der Raum Cottbus. Allein hier sind nach Angaben des Verfassungsschutzes rund 400 Rechtsextreme bekannt. Bis zur offiziellen Selbstauflösung hatten sich viele von ihnen in der rechtsextremen Hooligan-Organisation "Inferno Cottbus" zusammengefunden, die im Fan-Umfeld des Fußballvereins Energie Cottbus agiert. Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke: "Außerdem haben einzelne beschuldigte Fußballspiele zum Anlass genommen, als Hooligans Körperverletzung zu begehen. Unter anderem sollen 25 Personen eine schnelle Eingreiftruppe gebildet haben. Ziel, so haben sie es selber formuliert, ist, dass sie in Notfällen zusammenkommen und mit der Zielrichtung "bei Stress" - ich zitiere - mit Kanaken hier abrechnen und 'Zecken schlagen' wollen - in Anführungsstriche bitte hier wieder gesetzt." Seit vergangenem Jahr werde gegen 20 Beschuldigte wegen Straftaten wie Körperverletzung oder Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es. Neben den Durchsuchungen in Brandenburg wurden auch Objekte in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen durchsucht.