Die Ermittlungen gegen eine 70-jährige Schwedin, die unter Verdacht stand, ihren erwachsenen Sohn fast drei Jahrzehnte lang eingesperrt zu haben, werden eingestellt. Das teilte die Stockholmer Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Es seien keine Beweise für ein Festhalten in der Wohnung gefunden worden. Auch die Verletzungen, die der Mann aufweise - wie Prellungen und Wunden - könnten nicht auf zugefügte Gewalt zurückgeführt werden, sagte eine Behördensprecherin. Sie lägen an dem schlechten Gesundheitszustand des Mannes. Er bleibe zunächst im Krankenhaus. Die Mutter war Anfang der Woche festgenommen worden. Sie hatte alle Vorwürfe abgestritten und wurde bereits am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Behörden hatten die Ermittlungen aufgenommen, nachdem der Sohn von einem Verwandten in der Wohnung entdeckt worden war.

