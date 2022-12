STORY: Ein Jagdschloss im Visier der Ermittler. In dem Gebäude im thüringischen Bad Lobenstein fahndeten Polizisten am Mittwochabend nach einem möglichen Waffendepot. Zuvor hatten Einsatzkräfte in Frankfurt am Main den Gutsherren des Schlosses, Heinrich XIII. Prinz Reuß, festgenommen, in einer großangelegten, bundesweiten Razzia gegen sogenannte Reichsbürger. Der Adelige steht im Verdacht, Kopf einer Bande zu sein, die Umsturzpläne zur Errichtung eines neuen "Deutschen Reichs" schmiedete. In seinem Schloss im Lobensteiner Ortsteil Saaldorf soll sich die Gruppe zu konspirativen Treffen versammelt haben. Der Vize-Bürgermeister von Bad Lobenstein, Andree Burkhardt zeigte sich am Donnerstag erleichtert über die Festnahme des Prinzen. Er selbst kenne ihn nur vom sehen, sagt er. Zu tun bekam er dennoch mit ihm, wie alle im Ort. "Alle Bürger von Bad Lobenstein haben im Sommer ein Schreiben erhalten, in dem wir informiert worden sind, dass wir keine Deutschen sind. Weil wir keine deutschen Pässe haben. Und dort ist uns die Möglichkeit gegeben worden in der russischen Verwaltung. Unser deutsches Abstammungszeugnis zu beantragen. Das hat natürlich auch schon einen unwahrscheinlichen Aufschrei in der Bevölkerung gegeben." Was die Razzien angeht sieht Burkhardt die Bürgerschaft in Saaldorf sehr gespalten. Angst hat er nicht direkt. "Das sage ich mal so, weil ich denke schon, dass die Demokratie und dass unsere Ordnungskräfte das im Griff haben. Aber ich habe schon Sorge, wenn ich sehe, wie sich die Sache entwickelt. Das muss man ehrlich sagen. Aber Angst wäre falsch." Auf den Straßen von Bad Lobenstein fanden einige Bürger am Donnerstag klare Worte. "Mit den Leuten habe ich oder mit Sicherheit der größte Teil nichts am Hut. Gar nichts. Wie der sich nennt, der XIII. oder der XVIII., das ist mir egal. Damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben." "Ich habe das erlebt, bei uns war dieser Brief oder diese Post auch im Briefkasten. Das Schlimme ist, dass es immer anonym ist, dass kein Name draufsteht oder Absender oder irgendwelche Hinweise, wer das ist. Sorgen macht einem das schon, wie oft jetzt Bad Lobenstein in den Schlagzeilen ist und eigentlich gar nicht mehr rauskommt dieses Jahr." Am Jagdschloss dauerten die Ermittlungen unterdessen an. Thüringens Innenminister Georg Maier sagte im "Deutschlandfunk", er rechne mit weiteren Festnahmen. Von den 25 Personen, die am Mittwoch festgenommen wurden, sitzen laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe inzwischen rund 20 in Untersuchungshaft. Weitere Beschuldigte sollten dem Haftrichter noch vorgeführt werden.

Mehr