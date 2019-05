Julian Assange droht weiter Ärger mit der schwedischen Justiz. Die schwedische Staatsanwaltschaft rollt das Ermittlungsverfahren um Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Wikileaks-Gründer neu auf. Es gebe Hinweise, die ein Auslieferungsbegehren an Großbritannien rechtfertigten, sagte Vize-Staatsanwältin Eva-Marie Persson am Montag in Stockholm. "Nach Überprüfung der Voruntersuchung stelle ich fest, dass es immer noch mögliche Verdachtsmomente gibt, dass Julian Assange eine Vergewaltigung in einem minder schweren Fall begangen hat. Unter der Voraussetzung, dass er während seiner Abwesenheit inhaftiert bleibt, werde ich einen Europäischen Haftbefehl erlassen. Darin wird gefordert, dass er nach Verbüßung seiner Strafe in Großbritannien nach Schweden ausgeliefert wird." Assange war im April in Großbritannien festgenommen worden, nachdem er sich zuvor sieben Jahre in der Botschaft Ecuadors in London dem Zugriff der Ermittler entzogen hatte. Wegen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen wurde er zu 50 Wochen Gefängnis verurteilt. Die Wiederaufnahme des schwedischen Ermittlungsverfahrens wird Assange nach Einschätzung von Wikileaks die Chance geben, seinen Namen reinzuwaschen. Die schwedischen Behörden hatten ursprünglich 2017 die Ermittlungen fallen gelassen. Der Gründer der Enthüllungsplattform befürchtet, an die USA ausgeliefert zu werden. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil WikiLeaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat.