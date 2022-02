Sturmflut in Hamburg. Tief Philine hatte das Nass in der Nacht zum Mittwoch von der Nordsee in die Elbe gedrückt und ließ den Flusspegel steigen. Damit stand dann auch der bekannte Fischmarkt unter Wasser. Schon wieder. Denn erst am Wochenende war Orkantief Nadia mit über 100 Stundenkilometern über die Hansestadt gefegt und hatte elbnahe Gebiete geflutet. Unter Wasser standen am frühen Mittwochmorgen auch die Fußgängerbrücken zu den Anlegestellen der Elbfähren, die in der Hansestadt zum öffentlichen Nahverkehr gehören. Das Wasser reichte bis zu den alten Speichergebäuden hinter der historischen Fischauktionshalle. Auch vor Philine hatte der Deutsche Wetterdienst gewarnt und eine Sturmflutwarnung für die Küste und für Hamburg herausgegeben.

